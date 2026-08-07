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Царьград

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Дирекция Севастополя приостановила движение морского транспорта

Дирекция Севастополя приостановила движение морского транспорта

В пятницу утром движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры не указала причины, но на площадях Нахимова и Захарова организованы компенсационные маршруты.

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