Дирекция Севастополя приостановила движение морского транспорта

В пятницу утром движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры не указала причины, но на площадях Нахимова и Захарова организованы компенсационные маршруты.
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