smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Для чего показывать рожу урода жириновского?МВД может разреши...
  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антипрививочная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты св...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...

Вашингтон направил Нуланд «прощупать» Кремль — американист

Вашингтон направил Нуланд «прощупать» Кремль — американист

Встреча заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с представителями МИД России имела целью прощупывание, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий 13 октября ИА Красная Весна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх