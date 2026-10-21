На встрече в норвежском Осло США, Украина и Европа 20 октября согласовали дальнейшие шаги по урегулированию конфликта и взаимодействию с Россией.
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