Представлен хоррор Don't Scream, для игры в который нужен микрофон. Если вы закрич...

Представлен хоррор Don't Scream, для игры в который нужен микрофон. Если вы закричите, игра перезапускаетсяВ связи с возрождением хоррор-игр в этом году была анонсирована еще одна игра в этом жанре, и у нее очень уникальная идея.
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