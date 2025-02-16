FT: США предлагали Киеву обмен природных ресурсов на уже переданную помощь

США предлагали Киеву согласиться на сделку, предусматривающую использование украинских ресурсов в обмен на уже переданную Украине военную помощь, при этом речи о будущей поддержке не шло, пишет Financial Times.
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