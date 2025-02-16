Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Эх, сейчас америка отмоется от всего, скинет вину на европу бестолковую и будет "белая и пушистая"😀Представитель Бел...
  • Eduard
    Натурой у Зеленского возьмите!​Советник Трампа ...
  • Eduard
    Воинство первая обязаность мужчины!Сергей Зверев соо...

FT: США предлагали Киеву обмен природных ресурсов на уже переданную помощь

FT: США предлагали Киеву обмен природных ресурсов на уже переданную помощь

США предлагали Киеву согласиться на сделку, предусматривающую использование украинских ресурсов в обмен на уже переданную Украине военную помощь, при этом речи о будущей поддержке не шло, пишет Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх