Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил о необходимости организации Соединенными Штатами совместного с Россией аудита поставок вооружений на Украину и предотвращения их перепродажи киевским режимом.
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