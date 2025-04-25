Новости внутренней и внешней политики в России

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил о необходимости организации Соединенными Штатами совместного с Россией аудита поставок вооружений на Украину и предотвращения их перепродажи киевским режимом.