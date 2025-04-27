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ЦТАК: КНДР остается преданной делу армии и народа РФ

Пхеньян намерен поддерживать российскую армию, а также проживающих на территории РФ граждан. Кроме того, Корея не планирует расторгать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

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