Львам прислушаться к собственной интуиции, а Козерогам использовать связи: гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака Елена Галицкая Астролог Анжела Перл предрекает, что среда, 24 апреля 2024 года, будет запоминающейся и эмоционально насыщенной.