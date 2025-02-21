Продажи китайских машин с пробегом в России в январе выросли на 96,6 процента

Россияне приобрели 17,6 тысячи автомобилей Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России в январе увеличились на 96,6% в годовом выражении, до 17,6 тысячи штук, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве «Автостат».
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