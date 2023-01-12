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Морон пяткой забил «Барсе» на 101-й минуте в Суперкубке. Мяч прошел между ног Араухо после удара форварда «Бетиса»

«Барселона» пропустила от «Бетиса» в результате удара пяткой в дополнительное время. На 101-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий Лорен Морон воспользовался передачей хавбека Луиса Энрике Андре и пяткой пробил по воротам «блауграны».

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