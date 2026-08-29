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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Морозов: «ЧМ не может считаться полноценным турниром, пока Россию не вернут. Это очевидно многим за рубежом, думаю. У нас хватит высококлассных игроков на две сборные»

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что чемпионат мира не может считаться полноценным турниром без участия сборной России.

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