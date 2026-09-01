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Пронедра

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Мобилизация с 1 октября не объявлена, кому ждать повестки осенью 2026

Мобилизация с 1 октября не объявлена, кому ждать повестки осенью 2026

Запрос «мобилизация с 1 октября» снова выходит в число острых тем перед осенью. Но если смотреть не на слухи, а на действующие документы, картина выглядит иначе.

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