Вредные советы, обязательные к исполнению

Срыв строительства крупного металлургического завода ещё можно попробовать объяснить тем, что «бывает всякое».
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