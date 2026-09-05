Political analyst Alexei Pilko believes that the special envoys of the US president flew to Moscow in order to gain time for Kiev during the negotiations, which have been going on for more than two hours.
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