Еврокомиссия поддержала суверенитет Дании и Гренландии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Нууке заверила в поддержке Дании и Гренландии, подчеркнув их суверенитет.
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