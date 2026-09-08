Пять снукеров в решающем фрейме матча Марк Селби vs Рики Уолден

Марк Селби обыграл Рики Уолдена в невероятном решающем фрейме и вышел в 1/16 финала English Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Марк Селби вырвал победу в захватывающем решающем фрейме над Рики Уолденом в первом раунде English Open 2026.