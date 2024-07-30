Власти Черняховска знали о подготовке теракта и усилили охрану

Информация о подготовке террористического акта в Черняховске была доведена до местных властей две недели назад, сообщил глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев 30 июля в комментарии сетевому изданию «Новый Калининград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии