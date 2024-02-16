Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине

Член конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону «поцеловать её в задницу» после того, как британский политик назвал её партию «умиротворителями Гитлера» за отказ провести через конгресс законопроект о финансировании Украины.
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