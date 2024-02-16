Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине

Мария Беликова Молодец! Надо это распространить не только на Кэмерона! Там есть персонажи ещё более достойные такого поцелуя. Борис Джонсон ещё более достоин такой чести!

АБ Алексей Белоусов Кажется, она действительно этого хочет. И надеется, что Кэмерон одним поцелуем не ограничится. Мечты-мечты...