Политика как он...
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Политика как она есть

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Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине

Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине

Член конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону «поцеловать её в задницу» после того, как британский политик назвал её партию «умиротворителями Гитлера» за отказ провести через конгресс законопроект о финансировании Украины.

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Комментарии
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Мария Беликова
Молодец! Надо это распространить не только на Кэмерона! Там есть персонажи ещё более достойные такого поцелуя. Борис Джонсон ещё более достоин такой чести!
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15 час.
АБ
Алексей Белоусов
Кажется, она действительно этого хочет. И надеется, что Кэмерон одним поцелуем не ограничится. Мечты-мечты...
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14 час.
Р
Роман
Кэмерону нужно после поцелуя ее задницы еще и пилотессом заняться,может тогда уговорит на помощь бандерлогам...
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9 час.

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