В Казахстане предложили ввести налог на собак

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат казахского парламента Снежанна Имашева считает, что безответственные граждане перестанут брать питомцев, если за них придется платить, и предложила ввести налог на домашних животных для решения проблемы бродячих собак в Казахстане, которую спровоцировал ранее принятый закон «Об ответственном обращении с животными», запрещающий их уничтожать.