Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лазаревич
    Ирина: какой-то детский лепет - "не хотел убивать", 5 пуль пытался всадить, только пощекотать хотел?Выстреливший в Фи...
  • Eduard
    Корень в Майдане,все перевороты приводят к Гражданским войнам,чтр и было!Си Цзиньпин призв...
  • Eduard
    Это за год до Майдана известно было.Ядерную державу нп победить.Даже если бы Украина побеждала,это бы значило,что её ...Такер Карлсон зая...

В Казахстане предложили ввести налог на собак

В Казахстане предложили ввести налог на собак

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат казахского парламента Снежанна Имашева считает, что безответственные граждане перестанут брать питомцев, если за них придется платить, и предложила ввести налог на домашних животных для решения проблемы бродячих собак в Казахстане, которую спровоцировал ранее принятый закон «Об ответственном обращении с животными», запрещающий их уничтожать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
Я бы в городах России ввел налог на собак, может хоть чуток дерьма меньше будет по весне всплывать после снега
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх