Командир «Ахмата» назвал сроки окончания спецоперации на Украине

ФОТО: В Мюнхене страны НАТО обсудили, что делать в случае развала ВСУ. Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов сообщил о том, что СВО России на Украине может закончится уже в сентябре 2024 года.