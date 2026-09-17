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Минфин разместил ОФЗ на 22,8 млрд рублей при спросе 40,4 млрд

Минфин разместил ОФЗ на 22,8 млрд рублей при спросе 40,4 млрд

Спрос на облигации федерального займа превысил 40 млрд рублей, Минфин разместил бумаги на 22,8 млрд рублей с доходностью 16% годовых.

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