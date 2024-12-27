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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ждать 12-15 серий 5 сезона “Может, я встречу тебя в подземелье?” придется до вес...

Ждать 12-15 серий 5 сезона “Может, я встречу тебя в подземелье?” придется до вес...

Ждать 12-15 серий 5 сезона “Может, я встречу тебя в подземелье?” придется до весны 2025 годаПятый сезон аниме “Может, я встречу тебя в подземелье?” (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka) будет состоять из 15 эпизодов, но в данный момент показано 11 серий, а 12-15 были перенесены на неопределенный срок.

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