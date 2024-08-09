Сенатор Афанасьева предложила увеличить поток иностранных туристов на Алтай

Алтай имеет большой потенциал для привлечения иностранных туристов. Об этом, комментируя инициативу властей региона по замене на дорожных указателях продублированных надписей на английском языке на алтайский, заявила член Совета Федерации России Елена Афанасьева, сообщает "Комсомольская правда".