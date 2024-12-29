Константин Ольшанский 28 декабря 2024 г., 20:57 ВСУ потеряет всю занятую в августе российскую территорию самое позднее к весне ВСУ потеряли больше половины территории, которую они захватили в Курской области в августе 2024 года, пишет Bloomberg.
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