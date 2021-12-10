Автомошенники придумали новую схему подставных ДТП, которую сложно выявить

Автомошенники ради выплат по страховке начали устраивать реальные ДТП, где повреждаются дорогостоящие автомобили, при этом преступники ведут видеосъемку, подтверждающую аварию, рассказали «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).