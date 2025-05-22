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Царьград

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Кобяков: После успеха на Украине планируем трибунал против неонацистов

Кобяков: После успеха на Украине планируем трибунал против неонацистов

Антон Кобяков, советник президента России, заявил на юридическом форуме в Санкт-Петербурге о необходимости проведения трибунала для правовой оценки преступлений неонацистов после завершения Специальной военной операции на Украине.

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