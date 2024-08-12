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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура» об отсутствии Гальченюка на сборах: «У него в паспорте закончились листы. Алекс присоединится к команде, как только получит новый»

30-летний форвард перешел в хабаровский клуб из СКА в это межсезонье. – Гальченюк после довольно среднего сезона приехал к вам на солидный контракт.

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