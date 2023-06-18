Подмосковная сборная завоевала 375 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

В этом году подмосковные школьники завоевали 375 дипломов на всероссийской олимпиаде. Образовательный центр «Взлет» на базе гимназии имени Примакова организовал для победителей и призеров региона большой праздник с мороженым, лимонадом и танцами.
В этом году подмосковные школьники завоевали 375 дипломов на всероссийской олимпиаде. Образовательный центр «Взлет» на базе гимназии имени Примакова организовал для победителей и призеров региона большой праздник с мороженым, лимонадом и танцами.
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