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Подмосковная сборная завоевала 375 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

Подмосковная сборная завоевала 375 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

В этом году подмосковные школьники завоевали 375 дипломов на всероссийской олимпиаде. Образовательный центр «Взлет» на базе гимназии имени Примакова организовал для победителей и призеров региона большой праздник с мороженым, лимонадом и танцами.

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