Сибирячка оказалась должна 132 тысячи рублей за квартиру, в которой никогда не жила

Квартиру давали матери‑геологу. Дочь выписалась еще в 2017 году, но после смерти матери на нее без согласия открыли лицевой счет В редакцию "КП‑Новосибирск" обратилась сибирячка Марина: с нее требуют выплатить 132 тысячи рублей долга за социальное жилье в городе Мирном — за квартиру, в которой она фактически не проживала.