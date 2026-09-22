Сибирячка оказалась должна 132 тысячи рублей за квартиру, в которой никогда не жила

Квартиру давали матери‑геологу. Дочь выписалась еще в 2017 году, но после смерти матери на нее без согласия открыли лицевой счет В редакцию "КП‑Новосибирск" обратилась сибирячка Марина: с нее требуют выплатить 132 тысячи рублей долга за социальное жилье в городе Мирном — за квартиру, в которой она фактически не проживала.
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