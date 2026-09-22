Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сибирячка оказалась должна 132 тысячи рублей за квартиру, в которой никогда не жила

Сибирячка оказалась должна 132 тысячи рублей за квартиру, в которой никогда не жила

Квартиру давали матери‑геологу. Дочь выписалась еще в 2017 году, но после смерти матери на нее без согласия открыли лицевой счет В редакцию "КП‑Новосибирск" обратилась сибирячка Марина: с нее требуют выплатить 132 тысячи рублей долга за социальное жилье в городе Мирном — за квартиру, в которой она фактически не проживала.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым