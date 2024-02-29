Зачем иноагентам в России запретили рекламу и какие штрафы они заплатят

28 февраля российская Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 28 февраля 2024 года Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
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