Поспешили или забыли обрезать: частые ошибки при зимнем укрытии цветов

На зиму нежные многолетние цветы обычно укрывают, не все могут пережить морозы, лед и ветра. Однако если вы укроете растения неправильно, то корневая система может подмерзнуть, сами ростки - выпреть, внутри зародится грибковая инфекция, а сверху еще и солнечные ожоги.