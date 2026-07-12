Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

В статье опущен очень значимый факт: Тахмина была служанкой в доме Купецкой еще в Серпухове, а затем со всем семейством переехала к новому местожительству Купецкой, ставшей мэром Мытищ, потому и получила «премию» из бюджета за старательное домработничество у барыни.

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Комментарии
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са 1
Ты, малыш, читать-то умеешь? А понимать прочитанное не пробовал? Ты попробуй, если не получится, набери в поисковике буквы &quot;корпоративное управление&quot; и &quot;политическое управление&quot;, попробуй понять разницу, особенно в части, что должно быть и что бывает и почему. Если не получится, пиши, я подскажу, какие буквы еще набрать.
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4 н.
с1
са 1
Нет, не &quot;больная и не наивная&quot;, от слова совсем. Я довольно неплохие деньги зарабатывал создавая корпорации, холдинги и финансово-промышленные группы, ну, и учил понемногу не малограмотных &quot;странников&quot;, а серьезных и авторитетных дядей корпоративному аудиту (тому, что надо делать, чтобы владелец без трусов не остался от хитрожо*ого управления).
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4 н.
Олег Пустовойтенко
Мораль всей басни очень проста ! Едросы как были ..... Так и остались !!!
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4 н.