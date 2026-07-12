«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

са 1 Ты, малыш, читать-то умеешь? А понимать прочитанное не пробовал? Ты попробуй, если не получится, набери в поисковике буквы "корпоративное управление" и "политическое управление", попробуй понять разницу, особенно в части, что должно быть и что бывает и почему. Если не получится, пиши, я подскажу, какие буквы еще набрать.

с1 са 1 Нет, не "больная и не наивная", от слова совсем. Я довольно неплохие деньги зарабатывал создавая корпорации, холдинги и финансово-промышленные группы, ну, и учил понемногу не малограмотных "странников", а серьезных и авторитетных дядей корпоративному аудиту (тому, что надо делать, чтобы владелец без трусов не остался от хитрожо*ого управления).