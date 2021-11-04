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В октябре скончался каждый 60-й больной коронавирусом

В октябре скончался каждый 60-й больной коронавирусом

В целом заболеваемость и смертность от последствий коронавируса снижается. В мире второй месяц подряд снижается заболеваемость коронавирусом: в октябре на планете выявили 12,9 миллионов случаев заражения — почти на 3 миллиона меньше, чем в сентябре.

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