В октябре скончался каждый 60-й больной коронавирусом

В целом заболеваемость и смертность от последствий коронавируса снижается. В мире второй месяц подряд снижается заболеваемость коронавирусом: в октябре на планете выявили 12,9 миллионов случаев заражения — почти на 3 миллиона меньше, чем в сентябре.