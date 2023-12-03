Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: как освящали воду и по гостям определяли, каким будет год Ксения Кирпик Четвертое декабря приходится на один из великих православных праздников, известный как Введение во храм Пресвятой Богородицы.