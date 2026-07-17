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Всё о женщинах

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Доцент Абрамова: нитратометр не показывает содержание нитратов в овощах и фруктах

Доцент Абрамова: нитратометр не показывает содержание нитратов в овощах и фруктах

Бытовые нитратомеры, которые многие берут на рынок, не измеряют нитраты. Прибор измеряет электрическое сопротивление сока — то есть суммарную концентрацию всех солей в растении, включая полезные минеральные соединения, рассказала «Газете.

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