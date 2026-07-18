Жест принципиальности: Захарова объяснила отказ от рукопожатия с послом Германии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала раз.
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Жест принципиальности: Захарова объяснила отказ от рукопожатия с послом Германии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала раз.
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