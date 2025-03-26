Счет шел на дни: Стала известна истинная причина США договориться с Россией

США хотят договориться с Россией, чтобы исключить возможность стратегического противостояния. Ведь американцы слишком сильно отстают от РФ по ключевым вооружениям, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
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