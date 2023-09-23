Экс-агент ЦРУ Макговерн считает, что танки Abrams на Украине будут уничтожены

СЕ

Семахина Елена

Правильно мыслит. Нечего поставлять оружие на Украину. Все поставки следует признать законными целями для уничтожения. Тех, кто поставляет его давно признать прямыми участниками конфликта. Парочка Искандеров очень бы отрезвила поставщиков и отбила охоту поставлять оружие Зеленскому. История судя по последним событиям повторяется, повторяется 1943-1945 года.