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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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За изображение Родины-матери теперь будут брать плату

За изображение Родины-матери теперь будут брать плату 🫣🫣🫣 Внук скульптора Евгения Вучетича получил через суд права на использование изображения скульптуры.

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