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Пономарев о Мостовом: «Не такой уж он и царь. В Испании, может, его так называли, а здесь по нему пару раз трактором проехались бы – и все, он готов. В российском футболе нужно быть бойцом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев сравнил популярность Александра Мостового и Артема Дзюбы. «Дзюба популярнее Мостового, конечно.

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