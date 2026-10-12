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На Западе назвали кандидата, который придет после Зеленского

На Западе назвали кандидата, который придет после Зеленского

Американский журнал Newsweek перечислил четырех украинских политиков, которые могут претендовать на смену Владимира Зеленского.

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