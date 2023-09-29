МОК использует ситуацию на Украине против спортсменов из России. Заявление главы МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует ситуацию на Украине как предлог для дискриминации российских спортсменов и нарушения Олимпийской хартии.
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