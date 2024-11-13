W&S: у Зеленского останется только три выхода из конфликта без помощи США

У Владимира Зеленского останется только три варианта действий в конфликте с Россией, об этом написал Стивен Брайен, бывший помощник заместителя министра обороны США, в своей статье для издания Weapons and Strategy.
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