На фоне призывов к милитаризации Европы всё больше экспертов задаются вопросом о том, насколько она возможна в нынешних условиях.
Протри товарища: в каком состоянии находятся европейские армии
Комментарии
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АндрейБорков
Все это картинка. Не надо рассчитывать на неспособность и неготовность англосаксов, нмчуры и лягушатников к реальным боевым действиям! Не надо недооценивать врагов. Может быть у них и правда серьезные проблемы с Армиями, но может быть они эти проблемы специально преувеличивают и выставляют на показ. Ввести в заблуждение, дезинформировать противника, это одна из первейших задач накануне любой войны.
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