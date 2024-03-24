Протри товарища: в каком состоянии находятся европейские армии

АндрейБорков

Все это картинка. Не надо рассчитывать на неспособность и неготовность англосаксов, нмчуры и лягушатников к реальным боевым действиям! Не надо недооценивать врагов. Может быть у них и правда серьезные проблемы с Армиями, но может быть они эти проблемы специально преувеличивают и выставляют на показ. Ввести в заблуждение, дезинформировать противника, это одна из первейших задач накануне любой войны.