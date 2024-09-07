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Лишка о сигнале бедствия от самолета «Северстали»: «Во время полета ничего не ощущали. Когда приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин»

Во время перелета команды в Москву на высоте 8550 метров в 60 километрах юго-восточнее Владимира в кабине пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (RA-89119) сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке.

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