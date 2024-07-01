Россия – Китай: последствия сырьевого бумеранга и ответ на санкционные вызовы

В начале июня с.г. сообщалось, что как Пекин намерен покупать природный газ из РФ по «Силе Сибири-2» по внутрироссийской цене, что вскоре может сказаться на позиции Поднебесной по ценам, по которым она закупает то голубое топливо из РФ по основному маршруту «Сила Сибири» (через северо-восточный регион КНР).
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