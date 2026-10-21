Фото: ak-bars.ru В рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии послематчевых бросков (1:2 Б).
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