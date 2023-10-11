54-летняя Светлана Бондарчук показала трогательный снимок новорожденного сына

54-летняя Светлана Бондарчук показала трогательный снимок новорожденного сынаПосле того, как Светлана Бондарчук сообщила, что стала мамой в третий раз, в ее соцсетях с завидной регулярностью стали появляться снимки малыша.
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