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Мошенники начали использовать фальшивый Wi-Fi для кражи аккаунтов Telegram

Мошенники начали использовать фальшивый Wi-Fi для кражи аккаунтов Telegram

Мошенники начали создавать фальшивые Wi-Fi сети для кражи аккаунтов. Об этом 6 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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