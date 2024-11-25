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Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Британская The Sunday Times пишет, что коррупция грозит украинцам холодной смертью. «Неспособность Киева построить укрытие для защищающих их от российских авиаударов электрических подстанций сделала страну уязвимой перед зимой», – таков лейтмотив свежей публикации газеты.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да коррупция здесь на пятом месте причин - на первом месте - техническая невозможность ПВО усраины сбить российские беспилотники и ракеты!
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